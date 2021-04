Focolaio Nazionale: anche Leonardo Bonucci positivo al Covid-19 (Di giovedì 1 aprile 2021) Ancora brutte notizie per l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo a pochi giorni dal Derby contro il Torino. Il club bianconero ha infatti annunciato che “Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della Nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per Covid 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare”. Nella serata di ieri è arrivata anche la notizia di quattro membri dello staff della Nazionale positivi, sintomo che all’interno del gruppo squadra è scoppiato un Focolaio. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Ancora brutte notizie per l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo a pochi giorni dal Derby contro il Torino. Il club bianconero ha infatti annunciato che “, di ritorno dal ritiro dellaitaliana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per19 che è risultato. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare”. Nella serata di ieri è arrivatala notizia di quattro membri dello staff dellapositivi, sintomo che all’interno del gruppo squadra è scoppiato un. SportFace.

