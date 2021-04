Fiumicino, controlli nell’aeroporto: violano le norme anti-Covid, scattano maxi sanzioni (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel corso di servizio preventivo all’interno dell’Aeroporto “Leonardo Da Vinci”, militari della Stazione Carabinieri Aeroporto di Fiumicino, nella mattinata di oggi, hanno sanzionato amministrativamente tre soggetti di nazionalità italiana per la violazione di leggi speciali (D.P.C.M. e ordinanza E.N.A.C.) nonché per violazioni al Codice della Strada, inerenti la normativa che disciplina lo spostamento tra comuni e il trasporto con conducente. La violazione delle disposizioni Tutti e tre i soggetti sono stati sorpresi mentre avvicinavano passeggeri per offrire servizi di trasporto con conducente. Nello specifico, uno di loro veniva notato all’uscita del Terminal 3, lato arrivi, mentre gli altri due, residenti nel comune di Roma, stazionavano all’interno della adiacente Stazione Ferroviaria di Fiumicino Aeroporto, senza giustificato motivo, oltretutto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel corso di servizio preventivo all’interno dell’Aeroporto “Leonardo Da Vinci”, militari della Stazione Carabinieri Aeroporto di, nella mattinata di oggi, hanno sanzionato amministrativamente tre soggetti di nazionalità italiana per la violazione di leggi speciali (D.P.C.M. e ordinanza E.N.A.C.) nonché per violazioni al Codice della Strada, inerenti la normativa che disciplina lo spostamento tra comuni e il trasporto con conducente. La violazione delle disposizioni Tutti e tre i soggetti sono stati sorpresi mentre avvicinavano passeggeri per offrire servizi di trasporto con conducente. Nello specifico, uno di loro veniva notato all’uscita del Terminal 3, lato arrivi, mentre gli altri due, residenti nel comune di Roma, stazionavano all’interno della adiacente Stazione Ferroviaria diAeroporto, senza giustificato motivo, oltretutto ...

