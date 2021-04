Fiorentina | negativi i tamponi di Castrovilli e Biraghi

(Di giovedì 1 aprile 2021) Sono risultatia cui si sono sottoposti Gaetanoe Cristiano: le ultime in casaSospiro di sollievo per lae Beppe Iachini. Gaetanoe Cristianosono risultatial tampone effettuato dal rientro con la Nazionale. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, i due rimarranno in bolla e prima della partenza per Genova dove affronteranno il Genoa, effettueranno un nuovo tampone. Leggi su Calcionews24.com

Il ritorno di Iachini non modificerà l'assetto:sempre col 3 - 5 - 2 ma con possibili ... Spezia, Estevez e ProvedelIl Covid - 19 continua a tenere banco in casa Spezia. Dopo l'...(ANSA) - FIRENZE, 01 APR - Buone notizie per la Fiorentina: Cristiano Biraghi e Gaetano Castrovilli sono risultati negativi al tampone cui sono stati sottoposti oggi, dopo il rientro dal ritiro con la ...