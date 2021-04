Fiorentina, Commisso: “Cerco di restituire al calcio ciò che ha fatto per me. Nel prossimo anno, altri club verranno ceduti” (Di giovedì 1 aprile 2021) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha concesso un’intervista a Next Tv. Tanti i temi toccati dall’italoamericano, dal rapporto con il calcio italiano, alla recente acquisizione dei diritti televisivi della Serie A da parte di società di streaming statunitensi. “Sono un tipo duro quando si tratta della maggior parte delle cose. Non lo faccio per fare soldi, lo faccio per restituire al calcio quello che il calcio ha fatto per me e per restituire qualcosa anche alla mia Italia“, spiega Commisso. Sull’accordo tra la Lega di Serie A e le piattaforme Paramount Plus, CBS Sports e CBS Sports Network, spiega: “In Italia danno ad alcune delle squadre più grandi un trattamento preferenziale, televisivamente parlando, ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Rocco, presidente della, ha concesso un’intervista a Next Tv. Tanti i temi toccati dall’italoamericano, dal rapporto con ilitaliano, alla recente acquisizione dei diritti televisivi della Serie A da parte di società di streaming statunitensi. “Sono un tipo duro quando si tratta della maggior parte delle cose. Non lo faccio per fare soldi, lo faccio peralquello che ilhaper me e perqualcosa anche alla mia Italia“, spiega. Sull’accordo tra la Lega di Serie A e le piattaforme Paramount Plus, CBS Sports e CBS Sports Network, spiega: “In Italia dad alcune delle squadre più grandi un trattamento preferenziale, televisivamente parlando, ...

Advertising

acffiorentina : La Fiorentina si unisce al cordoglio della Lazio per l'improvvisa e dolorosa scomparsa di Daniel Guerini che aveva… - sportface2016 : #Fiorentina, #Commisso: “Cerco di restituire al calcio ciò che ha fatto per me. Nel prossimo anno, altri club verra… - Fiorentinanews : Alessandro Draghi: 'Abbiamo aggiunto un impegno in più all'agenda di Commisso, i vertici della Fiorentina devono ve… - Fiorentinanews : Il tavolo di #Commisso pieno di profili di allenatori: All'arrivo a Firenze scioglierà la riserva. Un tecnico da pr… - Fiorentinanews : Commisso sulla #Fiorentina: 'Sono un tipo duro, non voglio fare soldi col calcio. Per gli altri è difficile capirlo… -