Fino a 15 milioni di dosi di vaccino Johnson & Johnson sono state rese inutilizzabili da un errore umano (Di giovedì 1 aprile 2021) In un'azienda di Baltimora, alcune settimane fa, sono stati mescolati per errore gli ingredienti di due vaccini, rendendole inutilizzabili, secondo il «New York Times». Le dosi sarebbero state destinate al mercato statunitense

