Figuraccia Germania con Macedonia, Hoeness non perdona Löw: “Perché cambiare tattica? Nulli in attacco e male in difesa…” (Di giovedì 1 aprile 2021) Non fa sconti Uli Hoeness alla Germania e più precisamente al ct Joachim Löw dopo la sconfitta inattesa contro la Macedonia. Una brutta figura che proprio non è piaciuta all'ex presidente del Bayern Monaco che ai microfoni di RTL ha commentato duramente la prova della squadra.Hoenees attacca Löw: "Perché ha cambiato tattica?"caption id="attachment 945421" align="alignnone" width="800" Hoeness (getty images)/caption"Sinceramente non lo capisco per nulla, sta cambiando un sistema di successo senza alcun motivo e sta creando solo confusione", ha detto Hoeness nei confronti del ct Löw. "Soprattutto in difesa dove ha scelto una difesa a tre anziché a quattro. In avanti invece non è stato creato nulla, siamo stati Nulli. Tutta la mia euforia per la Nazionale ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 aprile 2021) Non fa sconti Uliallae più precisamente al ct Joachim Löw dopo la sconfitta inattesa contro la. Una brutta figura che proprio non è piaciuta all'ex presidente del Bayern Monaco che ai microfoni di RTL ha commentato duramente la prova della squadra.Hoenees attacca Löw: "ha cambiato?"caption id="attachment 945421" align="alignnone" width="800"(getty images)/caption"Sinceramente non lo capisco per nulla, sta cambiando un sistema di successo senza alcun motivo e sta creando solo confusione", ha dettonei confronti del ct Löw. "Soprattutto in difesa dove ha scelto una difesa a tre anziché a quattro. In avanti invece non è stato creato nulla, siamo stati. Tutta la mia euforia per la Nazionale ...

Advertising

ItaSportPress : Figuraccia Germania con Macedonia, Hoeness non perdona Löw: 'Perché cambiare tattica? Nulli in attacco e male in di… - soloora1 : buona notte e buona feste... non passeggiate x 50Km con una vecchia perché fate una figuraccia, non vi fate fotogra… - witaliasempre2 : @creuscher @giannileft Hai capito ad esempio che i tedeschi non sono migliori degli italiani ma che con una certa o… - polemicocoeren1 : @ilbaronejager @FabRavezzani Quale paese ha reagito meglio? Perché, a parte le storielle raccontare, i paesi del no… -