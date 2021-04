Figliuolo | tra oggi e domani 1 | 3 mln di dosi Veneto e Lazio | senza vaccini ci fermiamo

(Di giovedì 1 aprile 2021) Sono in arrivo tra, 1 milione e 300 miladi AstraZeneca. Lo ha annunciato il commissario per l'emergenzae proprio a proposito delle forniture dall'azienda anglo - svedese,...

...e ieri sono stati consegnati a tutti i punti di distribuzione oltre un milione di Pfizer eoggi ... Cosi' il commissario straordinario per l'emergenza Covid generale Francesco Paolo, ...Sono in arrivooggi e domani, 1 milione e 300 mila dosi di AstraZeneca. Lo ha annunciato il commissario per l'emergenzae proprio a proposito delle forniture dall'azienda anglo - svedese, l'assessore ...I cittadini tra i 75 e i 79 anni di età (dotati di tessera ... commissione disciplinare della Regione Campania. Vaccini Covid, Figliuolo in Lombardia: "Ci son cose che non vanno, ma si risolvono."Il portale di Poste sarà pronto e operativo da domani 2 aprile, una notizia molto positiva". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso dell'illustrazione del piano di ...