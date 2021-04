Figliuolo rassicura, nessuno stop alla somministrazione dei vaccini (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - nessuno stop alle vaccinazioni per mancanza delle dosi. La rassicurazione è arrivata questa mattina dal commissario straordinario per l'emergenza covid e l'attuazione del piano vaccinale, il generale Francesco Paolo Figliuolo, in occasione della visita all'hub vaccinale di Cagliari, riferendo che sono state già consegnate all'Italia 1 milione di dosi Pfizer e 500mila del vaccino Moderna. Il commissario ha voluto tranquillizzare quelle Regioni che hanno lamentato l'esaurimento delle dosi di vaccino, in particolare di AstraZeneca, precisando che tra la giornata di oggi e quella di domani arriveranno, anche, un 1 milione 300mila dosi del vaccino anglo-svedese. Zaia sospende le vaccinazioni in Veneto L'allarme per l'esaurimento delle dosi era partito nella serata di ieri dal Veneto con il ... Leggi su agi (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI -alle vaccinazioni per mancanza delle dosi. Lazione è arrivata questa mattina dal commissario straordinario per l'emergenza covid e l'attuazione del piano vaccinale, il generale Francesco Paolo, in occasione della visita all'hub vaccinale di Cagliari, riferendo che sono state già consegnate all'Italia 1 milione di dosi Pfizer e 500mila del vaccino Moderna. Il commissario ha voluto tranquillizzare quelle Regioni che hanno lamentato l'esaurimento delle dosi di vaccino, in particolare di AstraZeneca, precisando che tra la giornata di oggi e quella di domani arriveranno, anche, un 1 milione 300mila dosi del vaccino anglo-svedese. Zaia sospende le vaccinazioni in Veneto L'rme per l'esaurimento delle dosi era partito nella serata di ieri dal Veneto con il ...

