Figliuolo “In arrivo 1,3 milioni di dosi AstraZeneca” (Di giovedì 1 aprile 2021) CAGLIARI (ITALPRESS) – “Stiamo continuando il nostro giro di verifica perchè la macchina sia pronta quando avremo ulteriore disponibilità di vaccini – ha detto ancora Figliuolo – già oggi a livello nazionale sono in arrivo 500 mila Moderna, ieri oltre un milione di Pfizer e tra oggi e domani 1 milione e 300 mila dosi di AstraZeneca, questo darà nuovo fiato alle trombe per poter fare il piano in maniera coerente”. Così il generale Francesco Paolo Figliuolo in visita all’hub vaccinale della Fiera di Cagliari. Il commissario per l’emergenza ha verificato l’andamento dei lavori nella struttura scortato dal presidente Christian Solinas, dall’assessore alla Sanità Mario Nieddu, dal sindaco Paolo Truzzu e dai vertici della protezione Civile. “In Sardegna abbiamo visto un hub ben fatto, poi dobbiamo arrivare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) CAGLIARI (ITALPRESS) – “Stiamo continuando il nostro giro di verifica perchè la macchina sia pronta quando avremo ulteriore disponibilità di vaccini – ha detto ancora– già oggi a livello nazionale sono in500 mila Moderna, ieri oltre un milione di Pfizer e tra oggi e domani 1 milione e 300 miladi, questo darà nuovo fiato alle trombe per poter fare il piano in maniera coerente”. Così il generale Francesco Paoloin visita all’hub vaccinale della Fiera di Cagliari. Il commissario per l’emergenza ha verificato l’andamento dei lavori nella struttura scortato dal presidente Christian Solinas, dall’assessore alla Sanità Mario Nieddu, dal sindaco Paolo Truzzu e dai vertici della protezione Civile. “In Sardegna abbiamo visto un hub ben fatto, poi dobbiamo arrivare ...

