Figliuolo a Cagliari: per fine aprile 500mila vaccini al giorno (Di giovedì 1 aprile 2021) +++ file in ingest, ups tutto, se si riesce pulirei gli ultimi due secondi +++GRAZIE LeoMilano, 1 apr. - "Stiamo lavorando perché la macchina sia pronta quando riceveremo le nuove dosi di vaccini". Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) +++ file in ingest, ups tutto, se si riesce pulirei gli ultimi due secondi +++GRAZIE LeoMilano, 1 apr. - "Stiamo lavorando perché la macchina sia pronta quando riceveremo le nuove dosi di". Lo ...

Advertising

infoitinterno : Vaccini, Figliuolo e Curcio al nuovo hub di Cagliari - LorenzoPuliga : RT @SardegnaG: #ULTIMORA - il generale Figliuolo a Cagliari sui #vaccini: 'HUB SARDEGNA BEN FATTO MA INCREMENTARE A 17MILA DOSI AL GIORNO'… - UnioneSarda : #Sardegna - Figliuolo a #Cagliari: 'L'hub funziona ma bisogna aumentare il ritmo' - UnioneSarda : #Sardegna - Figliuolo in Fiera: 'In Sardegna obiettivo 17mila dosi al giorno' - Affaritaliani : Figliuolo a Cagliari: per fine aprile 500mila vaccini al giorno -