Festino a casa McKennie | presenti anche Dybala e Arthur | sanzioni in arrivo

(Di giovedì 1 aprile 2021)hanno violato le regole anti-Covid partecipando a una festa con altre venti personeviolano il coprifuoco. Nella serata di ieri, intorno alle 23.30, i carabinieri hanno sorpreso i tre giocatori della Juventus che, in compagnia di circa venti persone, stavano partecipando ad una festa a tutti gli effetti presso la villa del centrocampista americano. Ialla festa saranno ora tutti sanzionati, così come i calciatori bianconeri dalla stessa Juventus. Leggi su Calcionews24.com

McKennie, Dybala e Arthur hanno violato le regole anti - Covid partecipando a una festa con altre venti ...3 Notizia importante riportata dalla Stampa , secondo cui ci sarebbe stato undi Weston McKennie , centrocampista della Juventus , con una ventina di persone coinvolte, tra cui i compagni di squadra Arthur e Dybala . Sul posto sarebbero intervenuti anche i ...Il festino clandestino rischia di costare molto caro a McKennie ... Perché la polizia, intervenuta su segnalazione dei vicini di casa, è rimasta fuori per circa un’ora, prima che si aprisse il ...Un festino in piena regola. Anzi ... non ci sarebbe stata alcuna ipotesi di resistenza da parte del gruppetto. Anzi, il padrone di casa McKennie e gli occupanti della villa avrebbero dato la loro ...