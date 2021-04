Ferrovie: il Covid pesa sui conti, investimenti record per 9 miliardi (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – Il Covid impatta sui conti di Ferrovie che però riesce a consolidare il primato di primo gruppo industriale per investimenti tecnici fatti in Italia. La pandemia ha avuto sui ricavi un impatto di 1,7 miliardi ma il gruppo è riuscito a contenere le perdite a 562 milioni di euro. La società ha invece impegnato investimenti tecnici per 9 miliardi (+5% sul 2019) e con un valore economico distribuito di 9,6 miliardi di euro (pari all’88% del valore generale) ha avuto un apporto sul Pil Italiano del 2,4% e un impatto occupazione equivalente pari a 260mila unità.Sono questi i principali dati del gruppo Ferrovie Italiane approvati ieri dal Cda. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – Ilimpatta suidiche però riesce a consolidare il primato di primo gruppo industriale pertecnici fatti in Italia. La pandemia ha avuto sui ricavi un impatto di 1,7ma il gruppo è riuscito a contenere le perdite a 562 milioni di euro. La società ha invece impegnatotecnici per 9(+5% sul 2019) e con un valore economico distribuito di 9,6di euro (pari all’88% del valore generale) ha avuto un apporto sul Pil Italiano del 2,4% e un impatto occupazione equivalente pari a 260mila unità.Sono questi i principali dati del gruppoItaliane approvati ieri dal Cda. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Ferrovie: il Covid pesa sui conti, investimenti record per 9 miliardi - cesarebrogi1 : RT @Andrea_Radic: Ferrovie: investimenti per 9 miliardi nonostante impatto Covid sui conti | Sky TG24 ?@fsitaliane? ?@marmanug? ?@SkyTG24?… - DividendProfit : Ferrovie: Covid pesa sui conti, investimenti record per 9 mld – Economia - Andrea_Radic : Ferrovie: investimenti per 9 miliardi nonostante impatto Covid sui conti | Sky TG24 ?@fsitaliane? ?@marmanug? ?… - marcoranieri72 : RT @giornaleradiofm: Ferrovie: Covid pesa sui conti, investimenti record per 9 mld: (ANSA) - ROMA, 31 MAR - Il Covid impatta sui conti di F… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrovie Covid Presentato il masterplan per la rigenerazione dello Scalo Romana Sebbene l'aggiudicazione dell'area si sia conclusa, a causa del COVID - 19, circa 12 mesi dopo la ... la Regione Lombardia, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (con Rete Ferroviaria Italiana e FS ...

Fs primo investitore d'Italia: 9 miliardi nel 2020 Nel 2020 le Ferrovie dello Stato si confermano primo investitore d'Italia con 9 miliardi di euro di investimenti ...8%), ma a fronte di 1,7 miliardi di euro circa di impatto negativo dovuto al Covid - ...

Ferrovie: Covid pesa sui conti, investimenti record per 9 mld - Ultima Ora Agenzia ANSA Ferrovie: il Covid pesa sui conti, investimenti record per 9 miliardi ROMA – Il Covid impatta sui conti di Ferrovie che però riesce a consolidare il primato di primo gruppo industriale per investimenti tecnici fatti in Italia. La pandemia ha avuto sui ricavi un impatto ...

Fs primo investitore d’Italia: 9 miliardi nel 2020 Anche nell'anno della pandemia le Ferrovie dello Stato si confermano in testa alla classifica degli investimenti in Italia - Il Covid costa un miliardo ma il gruppo riduce le perdite a 562 milioni di ...

Sebbene l'aggiudicazione dell'area si sia conclusa, a causa del- 19, circa 12 mesi dopo la ... la Regione Lombardia, il Gruppodello Stato Italiane (con Rete Ferroviaria Italiana e FS ...Nel 2020 ledello Stato si confermano primo investitore d'Italia con 9 miliardi di euro di investimenti ...8%), ma a fronte di 1,7 miliardi di euro circa di impatto negativo dovuto al- ...ROMA – Il Covid impatta sui conti di Ferrovie che però riesce a consolidare il primato di primo gruppo industriale per investimenti tecnici fatti in Italia. La pandemia ha avuto sui ricavi un impatto ...Anche nell'anno della pandemia le Ferrovie dello Stato si confermano in testa alla classifica degli investimenti in Italia - Il Covid costa un miliardo ma il gruppo riduce le perdite a 562 milioni di ...