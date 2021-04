Ferrari | Elkann | “Buoni passi avanti per selezione nuovo CEO”

Advertising

InvestingItalia : Ferrari, passi avanti cda per scelta nuovo AD - Elkann ad azionisti Exor - - TV7Benevento : Ferrari: Elkann, 'azienda Exor di maggior valore, passi avanti Cda per nuovo Ad'... - tam_della : #Agnelli ed #Elkann hanno venduto tutto ... è rimasta la #Ferrari e la #juventus ... investiranno nella #Champions… - EsthDay : lucarinigiac: Clubhouse Automotive Design Club: Lapo Elkann riunisce i capi del design di Ferrari e Lamborghini | F… - FrancescoZambe1 : Lapo Elkann su Clubhouse fa dialogare Ferrari e Lamborghini -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Elkann

- sottolineain una lettera agli azionisti di Exor che apre il bilancio 2020 della holding della famiglia Agnelli - è diventata la nostra azienda di maggior valore". Nel messaggio ai ...Lo spieganella lettera agli azionisti di Exor. '- dice - è diventata la nostra azienda di maggior valore. I miei più cari ringraziamenti vanno a Louis Camilleri, ritiratosi a dicembre ...(Teleborsa) - Il board della Ferrari sta facendo progressi nella selezione del nuovo amministratore delegato. Lo assicura John Elkann, presidente e CEO ad interim della società di Maranello, ...È quanto scrive John Elkann nella lettera agli azionisti sottolineando come «questa performance è stata guidata principalmente da Ferrari (+39,3% in dollari) e da Fca (+21,4% in dollari)». Circa i ...