(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - "è diventata la nostradi". Lo scrive in una lettera agli azionistiil presidente Johnringraziando "Louis Camilleri, ritiratosi a dicembre per ragioni personali dalla posizione di Amministratore Delegato". "Sono lieto di annunciare che il Consiglio di Amministrazione sta facendo buoninel processo di selezione del leader giusto che guideràverso una nuova era e verso traguardi ancora più grandi" aggiunge

Advertising

TV7Benevento : Ferrari: Elkann, 'azienda Exor di maggior valore, passi avanti Cda per nuovo Ad'... - tam_della : #Agnelli ed #Elkann hanno venduto tutto ... è rimasta la #Ferrari e la #juventus ... investiranno nella #Champions… - EsthDay : lucarinigiac: Clubhouse Automotive Design Club: Lapo Elkann riunisce i capi del design di Ferrari e Lamborghini | F… - FrancescoZambe1 : Lapo Elkann su Clubhouse fa dialogare Ferrari e Lamborghini - lucarinigiac : Clubhouse Automotive Design Club: Lapo Elkann riunisce i capi del design di Ferrari e Lamborghini | Flavio Manzoni… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Elkann

Aveva tre passioni che andavano ben oltre il suo ruolo: La Stampa, la Juventus, la. Non è ... John Philip Jacob, detto Jaki solo dagli amici più stretti. Lo incontravamo periodicamente ...... "W l'Italia insieme a Lapo" Garage Italia, all'asta laGTC4Lusso e la Abarth 595 Competizione di LapoNel primo incontro avvenuto nella piattaforma social clubhouse figuravano nomi di ...una performance è stata guidata principalmente da Ferrari (+39,3% in dollari) e da FCA (+21,4% in dollari)" Lo scrive in una lettera agli azionisti Exor il presidente John Elkann presentando il ...Oggi John Elkan, uno degli imprenditori più stimati e importanti a livello internazionale, compie 45 anni. Tra tutti gli auguri e le celebrazioni del caso, non poteva mancare un messaggio di auguri de ...