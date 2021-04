Ferrari | Elkann | ' azienda Exor di maggior valore | passi avanti Cda per nuovo Ad'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Elkann

Metro

Aveva tre passioni che andavano ben oltre il suo ruolo: La Stampa, la Juventus, la. Non è ... John Philip Jacob, detto Jaki solo dagli amici più stretti. Lo incontravamo periodicamente ...... "W l'Italia insieme a Lapo" Garage Italia, all'asta laGTC4Lusso e la Abarth 595 Competizione di LapoNel primo incontro avvenuto nella piattaforma social clubhouse figuravano nomi di ...... 45 anni oggi John Elkann, Presidente di Stellantis, Ferrari ed Exor (di cui è anche amministratore delegato). In questa giornata speciale, da parte di tutti noi, i più sentiti e calorosi auguri di ...Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - "Ferrari è diventata la nostra azienda di maggior valore". Lo scrive in una lettera agli azionisti Exor il presidente John Elkann ringraziando "Louis Camilleri, ritiratosi ...