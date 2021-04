Farmacista di Vilminore arrestata, l’accusa: false ricette mediche per 800mila euro (Di giovedì 1 aprile 2021) Una Farmacista di Vilminore di Scalve è stata arrestata giovedì 1° aprile con l’accusa di falso e truffa aggravata dai carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Brescia eseguendo un’ordinanza emessa dal tribunale di Bergamo. La Farmacista è indagata per aver falsificato ricette mediche riportando su di esse costosi farmaci destinati esclusivamente a trapiantati di fegato, con spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ottenendo, in poco più di un anno, un indebito rimborso per una cifra stimata, al momento, in oltre 800mila euro. A dare il via all’inchiesta – che i militari hanno battezzato Farmacomat per l’assonanza che tale nome assume con il prelevamento di danaro attraverso la vendita di medicinali – è stata la ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 aprile 2021) Unadidi Scalve è statagiovedì 1° aprile condi falso e truffa aggravata dai carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Brescia eseguendo un’ordinanza emessa dal tribunale di Bergamo. Laè indagata per aver falsificatoriportando su di esse costosi farmaci destinati esclusivamente a trapiantati di fegato, con spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ottenendo, in poco più di un anno, un indebito rimborso per una cifra stimata, al momento, in oltre. A dare il via all’inchiesta – che i militari hanno battezzato Farmacomat per l’assonanza che tale nome assume con il prelevamento di danaro attraverso la vendita di medicinali – è stata la ...

