Farmaci a domicilio, ora è possibile dopo l'accordo tra Poste Italiane e Pharmap (Di giovedì 1 aprile 2021) Come richiedere i Farmaci È sufficiente scaricare gratuitamente l' App 'Pharmap - consegna Farmaci' per i dispositivi Android e iOS o accedere al sito web Pharmap.it, selezionare la Farmacia ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 aprile 2021) Come richiedere iÈ sufficiente scaricare gratuitamente l' App '- consegna' per i dispositivi Android e iOS o accedere al sito web.it, selezionare laa ...

Advertising

CasalecchioNews : L'elenco delle farmacie del territorio?? che in questo periodo, per agevolare le persone ed evitare il più possibile… - RitaC70 : Medicinali ma anche integratori e cosmesi a domicilio: farmacie a portata di click con Pharmap e Poste Italiane - bisagnino : Accordo tra Poste italiane e Pharmap, consegna dei farmaci a domicilio in 42 città - MaurizioFuochi : RT @molumbe: “Nella nostra realtà sono oramai qualche centinaio di pazienti che abbiamo trattato a domicilio, alla prima insorgenza dei sin… - jobwithinternet : RT @qn_giorno: #Milano #Roma #Torino #Covid Consegna farmaci a domicilio con #Poste e #Pharmap : si parte in 42 città. Ecco come funziona… -