Fariba Tehrani truccata all’Isola dei Famosi: Giulia Salemi svela il segreto (Di giovedì 1 aprile 2021) L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, oggi felicemente fidanzata con Pierpaolo Pretelli, ha spifferato il segreto della madre iraniana L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 1 aprile 2021) L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, oggi felicemente fidanzata con Pierpaolo Pretelli, ha spifferato ildella madre iraniana L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

lostvegas19 : RT @TRASHPERSON18: Pechino Express 4 (2015): Fariba Tehrani si infuria con Giulia Salemi - infoitcultura : Isola dei Famosi, Giulia Salemi assente in studio per sostenere Fariba Tehrani: 'Se ci sarà bisogno io ci sarò' - BakshDark : #gregorelli No, dai... non ci credo... - giusydausi : RT @MarabellMara: Fariba dona il suo cibo a Vera Gemma, quest'ultima si commuove ?? Brando che dice: qui ci si rilassa, ci si RICARICA (sar… - camillatish : RT @MarabellMara: Fariba dona il suo cibo a Vera Gemma, quest'ultima si commuove ?? Brando che dice: qui ci si rilassa, ci si RICARICA (sar… -