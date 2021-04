F1 2021: Tsunoda, Schumacher e Mazepin. Al ballo dei debuttanti (Di giovedì 1 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Ultime Notizie dalla rete : 2021 Tsunoda F1 2021: Tsunoda, Schumacher e Mazepin. Al ballo dei debuttanti Il GP del Bahrain 2021 ha visto il debutto di tre giovani. Yuki Tsunoda ha riportato la F1 sulle prime pagine dei giornali giapponesi, raccogliendo l'eredità di Nakajima e Kobayashi. Abbonati a G+ a partire da solo 1,...

Formula matricole 2021: GP Bahrain - VOTA - FormulaPassion.it Yuki Tsunoda in qualifica ha addirittura tentato l'accesso in Q3 montando la gomma media, un azzardo che non ha pagato a differenza di quanto riuscito al compagno di box Pierre Gasly. Nelle ...

F1 2021: Tsunoda, Schumacher e Mazepin. Debuttanti (a due facce) al ballo La Gazzetta dello Sport il mondo della F1 già entusiasta Sotto i riflettori del circuito di Sakhir, la carriera in Formula 1 di Yuki Tsunoda è cominciata in modo luminoso. Con grinta il nuovo pilota AlphaTauri ha chiuso la gara al nono posto, battezzando il ...

F1, Tutti i sorpassi in pista di Yuki Tsunoda in Bahrain [ VIDEO ] È già Tsunoda-mania in Giappone! Con i due punti conquistati al GP del Bahrain di domenica scorsa, il pilota giapponese della Scuderia AlphaTauri ha già fatto scatenare i suoi fan nipponici – ma non ...

