Ex Milan | Seedorf compie 45 anni | tanti auguri al ‘Professore’

(Di giovedì 1 aprile 2021) Clarence, ex giocatore ed allenatore deloggi 45dalla redazione di Pianeta.it

Advertising

TOSADORIDANIELA : RT @RibaltaRossoner: #happybirthday Oggi compie 45 anni Clarence Seedorf. 10 stagioni al Milan, 432 presenze 62 gol. 2scudetti, 2Supercop… - la_rossonera : RT @RibaltaRossoner: #happybirthday Oggi compie 45 anni Clarence Seedorf. 10 stagioni al Milan, 432 presenze 62 gol. 2scudetti, 2Supercop… - Nik8489 : RT @RibaltaRossoner: #happybirthday Oggi compie 45 anni Clarence Seedorf. 10 stagioni al Milan, 432 presenze 62 gol. 2scudetti, 2Supercop… - Dando_68 : RT @RibaltaRossoner: #happybirthday Oggi compie 45 anni Clarence Seedorf. 10 stagioni al Milan, 432 presenze 62 gol. 2scudetti, 2Supercop… - leonzan75 : RT @RibaltaRossoner: #happybirthday Oggi compie 45 anni Clarence Seedorf. 10 stagioni al Milan, 432 presenze 62 gol. 2scudetti, 2Supercop… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Seedorf

TUTTO mercato WEB

... giorno dell'ultima apparizione delin Champions League . Il teatro, nello specifico, era il Vicente Calderón di Madrid, dove il Cholo Simeone inflisse un 4 - 1 a. In generale, però, ...A centrocampo Pirlo e al suo fianco Gattuso e. Clarence faceva la differenza. Quando interpretava il ruolo con le sue qualità ilnon perdeva mai, quando invece non seguiva i dettami di ...Ha stravolto il calcio e vinto tutto con il Milan di Berlusconi. Integralista, si scontrò con Van Basten (che disse: «Non ha inventato niente») e con chi non stava alle regole. Quella volta che Massar ...Clarence Seedorf, Marco Rossi, Paola Carinelli, Duvan Zapata… Oggi 1° aprile compiono gli anni: Apelila Lapuwale, sociologa, ittiologa; Chiara di Paola, reporter free lance; Paolo Baggiani, ...