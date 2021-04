Europei in Italia con il pubblico, Bassetti: “Si deve, sennò è giusto che paese fallisca” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Io non sono favorevole, di più. deve avvenire, perché se non avvenisse sarebbe una sconfitta di tutti”. Così Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova sull’ipotesi di aprire al pubblico, sperimentando il metodo biglietto-tampone-distanziamento, la partita degli Europei Italia-Turchia prevista all’Olimpico di Roma l’11 giugno. “Gli stadi sono il luogo più sicuro dove poter riaprire le attività: hai i posti a sedere numerati, dove sai esattamente qual è lo spazio tra un sedile e l’altro, dove hai degli ingressi che puoi regolamentare con gli orari, dove siamo all’aria aperta, fai tenere la mascherina, usi gli steward che controllano, io dico – afferma Bassetti – che con una capienza del 10% le persone distribuite e distanziate in tutte le aree ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) “Io non sono favorevole, di più.avvenire, perché se non avvenisse sarebbe una sconfitta di tutti”. Così Matteo, direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova sull’ipotesi di aprire al, sperimentando il metodo biglietto-tampone-distanziamento, la partita degli-Turchia prevista all’Olimpico di Roma l’11 giugno. “Gli stadi sono il luogo più sicuro dove poter riaprire le attività: hai i posti a sedere numerati, dove sai esattamente qual è lo spazio tra un sedile e l’altro, dove hai degli ingressi che puoi regolamentare con gli orari, dove siamo all’aria aperta, fai tenere la mascherina, usi gli steward che controllano, io dico – afferma– che con una capienza del 10% le persone distribuite e distanziate in tutte le aree ...

