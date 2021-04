Euro 2020, Cristanti: “Italia-Turchia col pubblico? Ce lo dirà solo il virus” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Se si può fare ce lo dirà solo il virus”. Così il virologo Andrea Crisanti ha commentato la possibilità di avere il pubblico in vista di Italia-Turchia, sfida che aprirà che gli Europei 2021. “L’11 giugno è una data lontana e non si può prevedere ora quale sarà la situazione. Questa può essere vista come una speranza”, afferma all’Adnkronos Salute Crisanti commentando la disponibilità a sperimentare espressa dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. La decisione sarà presa dal CTS e dal governo, ma lo stesso Crisanti non si è dimostrato restio nel poter adottare la modalità biglietto-tampone-distanziamento per coloro che, nel caso il virus lo permetta, saranno presenti allo Stadio Olimpico. A guidarci, sottolinea Crisanti, “saranno i ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) “Se si può fare ce loil”. Così il virologo Andrea Crisanti ha commentato la possibilità di avere ilin vista di, sfida che aprirà che glipei 2021. “L’11 giugno è una data lontana e non si può prevedere ora quale sarà la situazione. Questa può essere vista come una speranza”, afferma all’Adnkronos Salute Crisanti commentando la disponibilità a sperimentare espressa dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. La decisione sarà presa dal CTS e dal governo, ma lo stesso Crisanti non si è dimostrato restio nel poter adottare la modalità biglietto-tampone-distanziamento per coloro che, nel caso illo permetta, saranno presenti allo Stadio Olimpico. A guidarci, sottolinea Crisanti, “saranno i ...

