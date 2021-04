Esercito | la Brigata Aosta vicino ai bisognosi

(Di giovedì 1 aprile 2021) Palermo, 1 apr. (Adnkronos) - La” vicina aiin Sicilia. L'sostiene la ricerca scientifica e dona uova pasquali e generi di prima necessità alle famiglie meno abbienti. Anche quest'anno la" ha sostenuto la ricerca accanto all'Associazione per la Lotta al Neuroblastoma e all'European Neuroblastoma Association, contribuendo alle cure contro il neuroblastoma e contribuendo al finanziamento delle attività di diagnostica avanzata per consentire un approccio terapeutico mirato ai pazienti più piccoli. Il Comandante della", Generale diGiuseppe Bertoncello, assieme al Magnifico Rettore dell'Università di Messina professore Salvatore Cuzzocrea e a una rappresentanza di ...

Adnkronos

Il progetto 'UOVO SOSPESO' Alla presenza del Generale diAerea, Romeo Paternò, Vice ... fornendo ospitalità agli apparati dell'Italiano e del Comando Generale del Corpo delle ...Il nuovo capo di stato maggiore dell'è il generale Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, quello della marina l'ammiraglio Almir Garnier Santos, e quello dell'aeronautica il generale di...La Brigata “Aosta” vicina ai bisognosi in Sicilia. L’Esercito sostiene la ricerca scientifica e dona uova pasquali e generi di prima necessità alle famiglie meno abbienti. Anche quest'anno la Brigata ...LECCE - Nella mattinata di sabato 3 aprile entrerà in funzione l’hub vaccinale collocato all’interno della caserma Zappalà, in via Massaglia. Alle ore 10 il ...