Entrano a scuola e rubano 300 euro dalle macchinette: condannati per furto, ma penalmente la scuola non è come una dimora privata. Sentenza (Di giovedì 1 aprile 2021) La Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 11465/2021 affronta il caso riguardante la condanna per furto verso alcuni imputati accusati di essersi introdotti all'interno dei locali dell'istituto scolastico forzando la porta d'ingresso e, dopo avere scassinato il distributore di bevande ivi collocato, di avere asportato la gettoniera, così impossessandosi della somma di euro 300 circa in monete, contenuta all'interno della gettoniera stessa. Si tratta di una casistica tutt’altro che isolata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 aprile 2021) La Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 11465/2021 affronta il caso riguardante la condanna perverso alcuni imputati accusati di essersi introdotti all'interno dei locali dell'istituto scolastico forzando la porta d'ingresso e, dopo avere scassinato il distributore di bevande ivi collocato, di avere asportato la gettoniera, così impossessandosi della somma di300 circa in monete, contenuta all'interno della gettoniera stessa. Si tratta di una casistica tutt’altro che isolata. L'articolo .

