Eni, via al contratto di espansione: 500 nuove assunzioni già nel 2021 (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Eni e le organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto in data odierna presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il contratto di espansione introdotto nel 2019 dal decreto Crescita e prorogato con la Legge di Bilancio 2021. Eni – spiega una nota – “è da tempo impegnata in un percorso di profonda trasformazione finalizzato alla transizione energetica, che in questi ultimi anni ha avuto una forte accelerazione con la creazione di una nuova strategia, concreta e articolata nel tempo, che porterà la compagnia alla completa decarbonizzazione di processi industriali e prodotti. Un cammino strategico fortemente basato sulle nuove tecnologie e nel quale il ruolo delle persone, con le loro competenze e professionalità, sarà sempre più fondamentale. Di rilevante importanza è quindi la ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Eni e le organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto in data odierna presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ildiintrodotto nel 2019 dal decreto Crescita e prorogato con la Legge di Bilancio. Eni – spiega una nota – “è da tempo impegnata in un percorso di profonda trasformazione finalizzato alla transizione energetica, che in questi ultimi anni ha avuto una forte accelerazione con la creazione di una nuova strategia, concreta e articolata nel tempo, che porterà la compagnia alla completa decarbonizzazione di processi industriali e prodotti. Un cammino strategico fortemente basato sulletecnologie e nel quale il ruolo delle persone, con le loro competenze e professionalità, sarà sempre più fondamentale. Di rilevante importanza è quindi la ...

