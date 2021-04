Eni: al via contratto espansione, 500 assunzioni nel 2021 (Di giovedì 1 aprile 2021) Eni e le organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il contratto di espansione introdotto nel 2019 dal decreto Crescita e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Eni e le organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ildiintrodotto nel 2019 dal decreto Crescita e ...

Il fiuto di Aaron non fallisce, ancora un sequestro di droga in zona Gad Inseguito il ciclomotore, poi raggiunto in via Marconi all'altezza del distributore Eni Station, gli agenti della Polizia Locale hanno sottoposto il conducente a un controllo e, grazie anche all'...

Eni: al via contratto espansione, 500 assunzioni nel 2021 Eni e le organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il contratto di espansione introdotto nel 2019 dal decreto Crescita e proroga ...

Mestre: arriva il primo distributore ad idrogeno A Mestre arriva il primo distributore ad Idrogeno. Mercoledì la delibera è stata approvata dal consiglio comunale. A Mestre arriva il primo distributore ad idrogeno. Verrà aperto nel punto vendita car ...

