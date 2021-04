Emirates ripristina il volo diretto Malpensa - New York

Advertising

Emirates ha annunciato che dal 1° giugno 2021 ripartirà il servizio diretto fra Milano Malpensa e l'aeroporto internazionale di New York JFK, che riapre i collegamenti fra l'Europa e gli Stati Uniti.