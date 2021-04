Emiliano sfida il governo | “Va garantito il diritto delle persone che vogliono tenere i bambini a casa di scegliere la didattica a distanza”

Advertising

rossaIII : RT @rep_bari: Scuola, Emiliano sfida il governo sulla riapertura dopo Pasqua: 'Garantire il diritto della famiglie a scegliere la Dad' [di… - rep_bari : Scuola, Emiliano sfida il governo sulla riapertura dopo Pasqua: 'Garantire il diritto della famiglie a scegliere la… - rep_bari : La sfida dei consiglieri regionali Con Emiliano: 'Una fondazione per preparare i giovani amministratori del futuro'… -

Ultime Notizie dalla rete : Emiliano sfida

La Repubblica

'Noi - parole di- nel pieno della terza ondata facciamo il contrario della Francia, che ha chiuso le scuole, della Germania che non le ha mai aperte, e dell'Inghilterra che le ha tenute ...E a partire da oggi chiunque voglia, a partire da tutti gli- romagnoli, potrà seguire le ... "Ma certo non basta - prosegue il presidente - perché laimposta dal cambiamento climatico ci ...Tempo di lettura 4 Minuti. Abbiamo visto in questi gravissimi atteggiamenti il segno fisico del miope egoismo che pervade la stagione del regionalismo all’italiana dove si sono ...L'annuncio di un rave al parco Bois de la Cambre a Bruxelles programmato per oggi era un pesce d'aprile ma in migliaia si sono radunati nel grande parco parco e la polizia è dovuta intervenire con la ...