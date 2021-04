Elizabeth Lail si unisce al reboot di “Gossip Girl” e al film “Mack and Rita”

(Di giovedì 1 aprile 2021), conosciuta principalmente per avere interpretato Guinevere Beck nella serie Netflix You, ha ottenuto due nuovi emozionanti ruoli. La rivista Deadline riporta infatti che l’attrice avrà un ruolo neldi, prodotto da HBO Max. Non sono ancora stati rilasciati però ulteriori dettagli sul ruolo dell’attrice e sull’importanza che avrà all’interno del L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elizabeth Lail

ComingSoon.it

Parliamo dell'attrice, che ha recitato al fianco di Penn Badgley nel thriller psicologico di Netflix YOU (lo stesso Penn Badgley che in Gossip Girl interpretava Dan Humphrey, uno dei ...(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305) Countdown Implacabile thriller con. Una app predice il giorno e l'ora della morte di chiunque la scarichi sul proprio smartphone. Una ...Il cast del reboot di Gossip Girl si allarga e una new entry d’eccezione viene annunciata. Stiamo parlando dell’attrice Elizabeth Lail, nota protagonista della serie Netflix dal titolo You. Il pubblic ...La nuova serie, che si concentrerà su un nuovo gruppo di adolescenti dell'élite di Manhattan, arriverà in streaming prossimamente.