Elisabetta Canalis si gode la primavera: ma il look è nuovo? – FOTO (Di giovedì 1 aprile 2021) Elisabetta Canalis sorprende tutti i followers con l’ultimo scatto postato su Instagram attraverso il suo account ufficiale La splendida Elisabetta Canalis cattura l’attenzione del fans con l’ultimo scatto condiviso su… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 1 aprile 2021)sorprende tutti i followers con l’ultimo scatto postato su Instagram attraverso il suo account ufficiale La splendidacattura l’attenzione del fans con l’ultimo scatto condiviso su… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

infoitsport : Elisabetta Canalis il cambiamento è strabiliante. Guardare per credere - blondeandposh : stasera ho fatto anche il radicchio trevigiano alla elisabetta canalis pazzesco come sia versatile questa ricetta ancora grazie idola - blondeandposh : quanto cazzo è buono il pollo alla elisabetta canalis mamma mia grazie idola per averlo inventato - txairoman : RT @TizianoFerro: Grazie @JustElisabetta per esserci sempre. Persone, animali, amici ???? Se volete leggere per intero la lettera che Elisabe… - infoitcultura : Elisabetta Canalis infiamma la rete con due scatti mozzafiato -