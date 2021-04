Elenoire Ferruzzi positiva al Covid: “Condizioni critiche: non risponde alle cure” (Di giovedì 1 aprile 2021) Icona dei social, attrice, cantante e in prima linea nelle battaglie Lgbt Elenoire Ferruzzi ha un seguito molto ampio: i suoi seguaci l’amano per la sua spontaneità ma anche per i suoi siparietti goliardici che confermano un’autoironia artistica molto apprezzata. La giovane ha rivelato qualche giorno fa d’aver contratto il Covid e in un post condiviso su Instagram ha confermato d’averlo preso una forma violenta, ma sta combattendo la sua battaglia: “Sto combattendo una delle battaglie più bellicose della mia vita: il Covid, da più di dieci giorni sono devastata, terrorizzata, annientata, perché questo male ti riduce in questo modo”. Eleonoire Ferruzzi Solonotizie24Elenoire Ferruzzi positiva al Covid sta molto ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Icona dei social, attrice, cantante e in prima linea nelle battaglie Lgbtha un seguito molto ampio: i suoi seguaci l’amano per la sua spontaneità ma anche per i suoi siparietti goliardici che confermano un’autoironia artistica molto apprezzata. La giovane ha rivelato qualche giorno fa d’aver contratto ile in un post condiviso su Instagram ha confermato d’averlo preso una forma violenta, ma sta combattendo la sua battaglia: “Sto combattendo una delle battaglie più bellicose della mia vita: il, da più di dieci giorni sono devastata, terrorizzata, annientata, perché questo male ti riduce in questo modo”. EleonoireSolonotizie24alsta molto ...

