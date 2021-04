Elenoire Ferruzzi, positiva al Covid-19: le sue condizioni sono gravissime (Di giovedì 1 aprile 2021) La star dei social network Elenoire Ferruzzi è positiva al Covid-19 da diversi giorni. Le sue condizioni sarebbero però molte critiche. Secondo un post pubblicato da un amico e socio su Facebook: “Elenoire non risponde più alle cure, i suoi polmoni sono completamente andati. Il primario ha detto alla famiglia di prepararsi al peggio”. #FOTO A FINE ARTICOLO Elenoire Ferruzzi, star soprattutto dei social network, è positiva al Covid-19 e negli ultimi giorni sembrerebbe versare in gravissimi condizioni. In un post su Facebook pubblicato da Angelo Mazzone, amico e socio fondatore di Milano Segreta, si legge: "Elenoire non risponde più alle cure, i suoi polmoni ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 1 aprile 2021) La star dei social networkal-19 da diversi giorni. Le suesarebbero però molte critiche. Secondo un post pubblicato da un amico e socio su Facebook: “non risponde più alle cure, i suoi polmonicompletamente andati. Il primario ha detto alla famiglia di prepararsi al peggio”. #FOTO A FINE ARTICOLO, star soprattutto dei social network, èal-19 e negli ultimi giorni sembrerebbe versare in gravissimi. In un post su Facebook pubblicato da Angelo Mazzone, amico e socio fondatore di Milano Segreta, si legge: "non risponde più alle cure, i suoi polmoni ...

