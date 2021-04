Elenoire Ferruzzi: Mario Favoloso "sarà denunciato", assicura l'amico di lei (Di giovedì 1 aprile 2021) Le condizioni di Elenoire Ferruzzi restano gravi nonostante il piccolo miglioramento; mentre Mario Favoloso verrà denunciato per aver detto di aver incontrato la showgirl transessuale per strada. Elenoire Ferruzzi è ancora in pericolo di vita: nel frattempo Angelo Mazzone, amico della showgirl, ha assicurato che Mario Favoloso verrà denunciato per aver detto sui social che Elenoire Ferruzzi era per strada viva e vegeta. In realtà le condizioni di Elenoire, malata di Covid, restano gravi, nonostante un piccolo miglioramento nell'ossigenazione. Le condizioni di Elenoire Ferruzzi sono lievemente migliorate ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 aprile 2021) Le condizioni direstano gravi nonostante il piccolo miglioramento; mentreverràper aver detto di aver incontrato la showgirl transessuale per strada.è ancora in pericolo di vita: nel frattempo Angelo Mazzone,della showgirl, hato cheverràper aver detto sui social cheera per strada viva e vegeta. In realtà le condizioni di, malata di Covid, restano gravi, nonostante un piccolo miglioramento nell'ossigenazione. Le condizioni disono lievemente migliorate ...

