Elegante per la messa, anche da casa: la storia di La Verne Ford Wimberly (Di giovedì 1 aprile 2021) Per anni la gente la cercava con lo sguardo tra le navate della Metropolitan Baptist Church: ultima fila, sezione due. Erano curiosi di vedere come La Verne Ford Wimberly si fosse vestita per la messa domenicale. Colori sgargianti, abiti rigorosamente abbinati e curati in ogni dettaglio, cappelli che di certo non passano inosservati e gioielli coordinati. L'educatrice di 82 anni ormai in pensione ha sempre amato i grandi ingressi in scena, fin da quando era una giovane maestra negli Anni '60, e in effetti i parrocchiani della chiesa di Tulsa, la seconda città più grande dell'Oklahoma, sembrano averli sempre apprezzati.

