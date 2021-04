Edilizia scolastica, la Vietina su proroga mutui europei (Di giovedì 1 aprile 2021) “Causa Covid tanti interventi nelle scuole sono in ritardo e tanti Comuni rischiano di perdere i finanziamenti. Il Ministro intervenga” ROMA – “L’articolo 10 del DL 104/2013 ha autorizzato le regioni a stipulare mutui trentennali per interventi di Edilizia scolastica con la Banca europea per gli investimenti, i cosiddetti mutui BEI. Tanti Comuni hanno approfittato di questa opportunità per fare interventi necessari e spesso non rimandabili negli edifici scolastici dei propri territori. Poi è arrivata la pandemia e con essa lo stop a tante attività e lavori: il 16 marzo 2020 il Ministro dell’istruzione ha ritenuto di dover inoltrare richiesta alla Banca europea degli investimenti affinché venisse concessa una proroga di un anno per consentire il completamento dei lavori e, quindi, la relativa ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 aprile 2021) “Causa Covid tanti interventi nelle scuole sono in ritardo e tanti Comuni rischiano di perdere i finanziamenti. Il Ministro intervenga” ROMA – “L’articolo 10 del DL 104/2013 ha autorizzato le regioni a stipularetrentennali per interventi dicon la Banca europea per gli investimenti, i cosiddettiBEI. Tanti Comuni hanno approfittato di questa opportunità per fare interventi necessari e spesso non rimandabili negli edifici scolastici dei propri territori. Poi è arrivata la pandemia e con essa lo stop a tante attività e lavori: il 16 marzo 2020 il Ministro dell’istruzione ha ritenuto di dover inoltrare richiesta alla Banca europea degli investimenti affinché venisse concessa unadi un anno per consentire il completamento dei lavori e, quindi, la relativa ...

Ultime Notizie dalla rete : Edilizia scolastica 'Nessun profitto sulla pandemia, vaccino bene comune': Potere al Popolo scende in piazza È necessario operare verso una riapertura in sicurezza di questi ambiti fondamentali della società con investimenti pubblici nell'edilizia scolastica, così come nella messa in sicurezza degli altri ...

Le elementari quasi messe all'asciutto ...e Colle di Compito andiamo a risolvere alcune criticità presenti negli spazi esterni consentendo agli alunni di poterne usufruire appieno e in sicurezza " afferma l'assessore all'edilizia scolastica, ...

Albenga, gli interventi di edilizia scolastica sul territorio | Liguria Business Journal Bizjournal.it - Liguria Edilizia scolastica, la Vietina su proroga mutui europei Il Ministro intervenga” ROMA – “L’articolo 10 del DL 104/2013 ha autorizzato le regioni a stipulare mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica con la Banca europea per gli investimenti, i ...

Napoli, approvata la messa in sicurezza di altri edifici scolastici Prosegue l'impegno dell'amministrazione per l'edilizia scolastica: la giunta comunale ha approvato oggi altre due delibere per la messa in sicurezza di edifici attraverso il rifacimento di coperture, ...

