Ecco “Monster v 2” | il nuovo singolo di Tom Odell

Vincitore di un Brit Award e di un Ivor Novello Award, il cantautore britannico Tom Odell, dopo essere stato in vetta alle classifiche internazionali e aver collezionato numerose certificazioni platino, ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo Monster v.2. Il brano anticipa il suo quarto album di inediti Monsters (Columbia Records/Sony Music), in uscita il 25 giugno e già disponibile in pre-order. Dopo la pubblicazione di Numb, prima traccia estratta dal suo prossimo progetto in studio, e di Monster v.1, Tom Odell torna con una nuova versione di quest'ultimo, caratterizzata da synths e da ritmi elettronici che ne amplificano il suono. Il nuovo singolo riprende i temi trattati in Numb affrontandoli ora a testa alta.

