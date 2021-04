“Ecco a voi la De Luca dynasty”. Così il Pd delle donne affoga nel nepotismo dei «figli di» (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo il “dossier donne“, il Pd apra subito quello dei «figli di». La provocazione reca la firma di Marco De Marco, già direttore del Corriere della Sera e ora firma brillante della redazione romana del giornale di Via Solferino. Il suo «figli di» non si limita ad alludere, ma fa un nome ed un cognome: quello di Pietro De Luca, indicato quale vice di Deborah Serracchiani, neo-capogruppo Pd a Montecitorio. Pietro è il primogenito di Vincenzo ‘O Sceriffo, il pittoresco presidente della Campania che – annota giustamente De Marco – «governa credendo di essere il Re Sole». Di certo deve avere un’enorme idea di se, dal momento che ha deciso di fondare una vera e propria dinasty politica. Prima di Pietro, infatti, c’è stato Roberto, già assessore a Salerno. Non uno, ma due, come i famosi fustini della réclame del famoso ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo il “dossier“, il Pd apra subito quello dei «di». La provocazione reca la firma di Marco De Marco, già direttore del Corriere della Sera e ora firma brillante della redazione romana del giornale di Via Solferino. Il suo «di» non si limita ad alludere, ma fa un nome ed un cognome: quello di Pietro De, indicato quale vice di Deborah Serracchiani, neo-capogruppo Pd a Montecitorio. Pietro è il primogenito di Vincenzo ‘O Sceriffo, il pittoresco presidente della Campania che – annota giustamente De Marco – «governa credendo di essere il Re Sole». Di certo deve avere un’enorme idea di se, dal momento che ha deciso di fondare una vera e propria dinasty politica. Prima di Pietro, infatti, c’è stato Roberto, già assessore a Salerno. Non uno, ma due, come i famosi fustini della réclame del famoso ...

