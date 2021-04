È Sempre Mezzogiorno | Antonella Clerici nella bufera | il web in massa “Vergognati”

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 1 aprile 2021) E’la trasmissione condotta dafascia del, da settembre ha preso il posto della “La prova del cuoco” fortunatissima trasmissione che negli anni è stata condotta soprattutto dae poi, per periodi più o meno lunghi, da Elisa Isoardi. La Isoardi, quando ha chiuso La prova del cuoco che é stata sostituita, appunto da E’, è rimasta orfana di programmi da condurre e ha così deciso di rimettersi in gioco e di partecipare, come concorrente a L’isola dei famosi dove sta piacendo molto e dove sta mettendo in luce il suo carattere molto forte e da leader....