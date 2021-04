È Sempre Mezzogiorno | Anna Moroni torna da Antonella Clerici | i dettagli

(Di giovedì 1 aprile 2021) In arrivo nelle prossime settimane la reunion in cucina tra: la cuoca è la nuova ospite di “È”. Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for RFFÈ, il programma quotidiano di cucina condotto dasu Rai 1, avrà presto un’ospite speciale. Si tratta di, nota cuoca italiana che negli ultimi anni si è fatta conoscere proprio sulla tv di Stato. Ad anticipare la notizia è stato TvBlog, che ha ricordato che la donna si era già collegata da casa sua durante la puntata del primo febbraio, promettendo adche dopo aver ricevuto il vaccino l’avrebbe ...

In arrivo nelle prossime settimane la reunion in cucina tra Antonella Clerici e Anna Moroni: la cuoca è la nuova ospite di "È Sempre Mezzogiorno". Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for RFF È Sempre ...