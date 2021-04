È Morta Augusta Turiaco, Insegnante di 55 Anni (Di giovedì 1 aprile 2021) Un’Insegnante siciliana di 55 Anni, Augusta Turiaco, è Morta all’ospedale in cui era arrivata in gravi condizioni. La donna, fa sapere il suo legale, si era sottoposta alla prima dose ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 1 aprile 2021) Un’siciliana di 55, èall’ospedale in cui era arrivata in gravi condizioni. La donna, fa sapere il suo legale, si era sottoposta alla prima dose ...

Advertising

TgrSicilia : E' morta Augusta #Turiaco, la docente di musica in coma per una trombosi pochi giorni dopo che le era stato sommini… - Annamar35486740 : RT @RadioSavana: Professoressa 54enne, Augusta, morta per trombosi dopo vaccino AstraZeneca. Era sana. Per coloro che lucrano sui vaccini n… - MarK7196 : RT @RadioSavana: Professoressa 54enne, Augusta, morta per trombosi dopo vaccino AstraZeneca. Era sana. Per coloro che lucrano sui vaccini n… - David67353720 : RT @RadioSavana: Professoressa 54enne, Augusta, morta per trombosi dopo vaccino AstraZeneca. Era sana. Per coloro che lucrano sui vaccini n… - Sti13R : RT @TgrSicilia: E' morta Augusta #Turiaco, la docente di musica in coma per una trombosi pochi giorni dopo che le era stato somministrato i… -