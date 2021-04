Driving Energy, lo spot della campagna di Terna sulla transizione ecologica. Il video (Di giovedì 1 aprile 2021) Driving Energy, lo spot della campagna di Terna sulla transizione ecologica Ad oltre 15 anni dall’ultimo e finora unico spot realizzato da Terna, in quell’occasione era per l’Ipo, il gestore della rete elettrica nazionale ad alta tensione, torna in televisione con uno spot istituzionale che andrà in onda sul canale La7 dal 4 al 17 aprile. Il video da 30 secondi racconta agli italiani il ruolo del più grande operatore indipendente di trasmissione dell’energia, regista del sistema elettrico italiano e della transizione ecologica: firma dello spot è il payoff istituzionale ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 aprile 2021), lodiAd oltre 15 anni dall’ultimo e finora unicorealizzato da, in quell’occasione era per l’Ipo, il gestorerete elettrica nazionale ad alta tensione, torna in televisione con unoistituzionale che andrà in onda sul canale La7 dal 4 al 17 aprile. Ilda 30 secondi racconta agli italiani il ruolo del più grande operatore indipendente di trasmissione dell’energia, regista del sistema elettrico italiano e: firma delloè il payoff istituzionale ...

Advertising

