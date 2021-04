Drammatico infortunio sul lavoro | operaio muore sul colpo

(Di giovedì 1 aprile 2021) Dramma giovedì mattina, verso le 9.30, in via Giovanni Pascoli a Manerba del Garda. Undi 63 anni ha perso la vita, pare a seguito della caduta in un vano scale, mentre era alall'...

Dramma giovedì mattina, verso le 9.30, in via Giovanni Pascoli a Manerba del Garda. Un operaio di 63 anni ha perso la vita, pare a seguito della caduta in un vano scale, mentre era al lavoro all'...a Moggio, morto un uomo di 77 anni impegnato nel taglio della legna La morte a seguito di una caduta nel bosco. Vani i soccorsi. MOGGIO - Tragico incidente nei boschi di Moggio ...Infortunio Zaniolo, il centrocampista della Roma al lavoro verso il rientro in campo: ecco quando potrà tornare a disposizione di Fonseca ...Il pubblico dell’Isola dei Famosi attende di sapere il destino di Paul Gascoigne: l’ex calciatore ha subito l’ennesimo infortunio di un’edizione non partita esattamente per il verso giusto. Gazza, al ...