Dove prima c’era News Republic ora rimane un Errore 404 (Di giovedì 1 aprile 2021) Se ne era parlato parlato negli scorsi mesi, con la notizia della chiusura del sito che aveva iniziato a circolare nell’arco di poco tempo. Dopo l’ultima conferma arrivata negli scorsi giorni, oggi è successo: News Republic, storica applicazione nata per cambiare il modo di fruire le News, non funziona più. Il sito web risulta irraggiungibile (404 Not Found è il messaggio che viene restituito ladDove prima c’era la pagina) e anche l’applicazione risulta essere inutilizzabile. Anche ricercando News Rwpublic sugli Store nei quali veniva distribuita, ora non compare più. LEGGI ANCHE >>> Altri 13 editori firmano con Google, cambia il giornalismo digitale in Italia News Republic non funziona più News ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 1 aprile 2021) Se ne era parlato parlato negli scorsi mesi, con la notizia della chiusura del sito che aveva iniziato a circolare nell’arco di poco tempo. Dopo l’ultima conferma arrivata negli scorsi giorni, oggi è successo:, storica applicazione nata per cambiare il modo di fruire le, non funziona più. Il sito web risulta irraggiungibile (404 Not Found è il messaggio che viene restituito ladla pagina) e anche l’applicazione risulta essere inutilizzabile. Anche ricercandoRwpublic sugli Store nei quali veniva distribuita, ora non compare più. LEGGI ANCHE >>> Altri 13 editori firmano con Google, cambia il giornalismo digitale in Italianon funziona più...

Advertising

SirDistruggere : M5S,Pd,IV e Leu vogliono approvare il ddl Zan, ma prima di arrivare in aula deve passare in commissione giustizia,… - ItalianAirForce : Il mese di #Aprile del Calendario 2021 ci porta in Kuwait dove, con l’operazione Prima Parthica, l’… - LiaQuartapelle : Avere donne nei posti dove si decide significa fare leggi che aiutano tutte le donne. In Nuova Zelanda è stata app… - CristinaParod18 : RT @rocken78: Io funziono più o meno così. Se mi interessa ciò che dici, se trovo seducente ciò che scrivi, se mi attrae ciò che proponi co… - Inviaggiatore : RT @erykaluna: Per la prima volta in 13 mesi mi hanno fermato per chiedermi dove stessi andando. Dopodiché hanno mostrato perplessità perch… -