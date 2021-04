“Dopo Pasqua si riapre!” E Salvini finisce spernacchiato dai suoi seguaci (Di giovedì 1 aprile 2021) Per Matteo Salvini è un brutto momento: il leader della Lega deve incassare quello che viene definito “un pennacchio”. Non ci saranno zone gialle con il nuovo decreto per tutto il mese di aprile. Ma per salvare la faccia degli aperturisti è stata introdotta una norma che prevede che dove i contagi scendono e la regione è in regola con le vaccinazioni degli anziani, si potrà tornare al giallo. Ovvero non ci saranno zone gialle. Il Capitano prova a cantare vittoria sui social, ma neanche i suoi ci credono. E glielo dicono chiaramente. “Noi ci appelliamo alla scienza, noi ci fidiamo dei medici italiani. Se i dati scientifici classificheranno una Regione come ancora a rischio, cioè rossa, si manterranno le chiusure. Se invece i dati scientifici classificheranno una regione come più sicura, cioè gialla o bianca, si comincerà a riaprire. Semplice. Non si ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Per Matteoè un brutto momento: il leader della Lega deve incassare quello che viene definito “un pennacchio”. Non ci saranno zone gialle con il nuovo decreto per tutto il mese di aprile. Ma per salvare la faccia degli aperturisti è stata introdotta una norma che prevede che dove i contagi scendono e la regione è in regola con le vaccinazioni degli anziani, si potrà tornare al giallo. Ovvero non ci saranno zone gialle. Il Capitano prova a cantare vittoria sui social, ma neanche ici credono. E glielo dicono chiaramente. “Noi ci appelliamo alla scienza, noi ci fidiamo dei medici italiani. Se i dati scientifici classificheranno una Regione come ancora a rischio, cioè rossa, si manterranno le chiusure. Se invece i dati scientifici classificheranno una regione come più sicura, cioè gialla o bianca, si comincerà a riaprire. Semplice. Non si ...

