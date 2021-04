Dopo il vaccino la donna accusa un malore e muore: l’accaduto (Di giovedì 1 aprile 2021) Nuove ombre sul vaccino AstraZeneca. Una donna, infatti, avrebbe accusato un improvviso malore Dopo aver ricevuto una dose. Sono giorni terribili in Italia. Il virus sembra non rallentare e la campagna vaccinale non sembra progredire come sperato. A destare preoccupazione però è soprattutto il vaccino AstraZeneca, che sta ricevendo diversi rifiuti. Alcuni cittadini, insospettiti da alcune morti avvenute Dopo la somministrazione di questo vaccino, non vogliono ricevere tale farmaco. Il danno d’immagine ricevuto dall’azienda farmaceutica l’ha spinta addirittura a modificare il nome del vaccino. AstraZeneca, infatti, presto muterà in Vaxzevria. Intanto però un nuovo caso sospetto terrorizza la popolazione. Una ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 aprile 2021) Nuove ombre sulAstraZeneca. Una, infatti, avrebbeto un improvvisoaver ricevuto una dose. Sono giorni terribili in Italia. Il virus sembra non rallentare e la campagna vaccinale non sembra progredire come sperato. A destare preoccupazione però è soprattutto ilAstraZeneca, che sta ricevendo diversi rifiuti. Alcuni cittadini, insospettiti da alcune morti avvenutela somministrazione di questo, non vogliono ricevere tale farmaco. Il danno d’immagine ricevuto dall’azienda farmaceutica l’ha spinta addirittura a modificare il nome del. AstraZeneca, infatti, presto muterà in Vaxzevria. Intanto però un nuovo caso sospetto terrorizza la popolazione. Una ...

