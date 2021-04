Dopo il padre, il sindacalista Airaudo perde anche la madre per Covid: "Aspettavano vaccino" (Di giovedì 1 aprile 2021) Il sindacalista Giorgio Airaudo, segretario regionale Piemonte della Fiom-Cgil ed ex parlamentare, ha perso entrambi i genitori per Covid a distanza di pochi giorni uno dall’altro. Entrambi attendevano il vaccino. Il padre Agostino, 86 anni, è morto domenica all’ospedale di Tortona, in Piemonte. La notizia del decesso della madre 82enne è giunta stamane dall’ospedale di Rivoli. Nei giorni scorsi, Airaudo aveva raccontato sulle pagine di Repubblica la vicenda dei suoi genitori, appartenenti a categoria a rischio e in attesa di essere immunizzati. Entrambi erano over 80, il padre era malato di Alzheimer e la mamma era affetta dal Parkinson. Per la coppia la richiesta del vaccino era stata contrassegnata da “Alta priorità” il 16 febbraio ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) IlGiorgio, segretario regionale Piemonte della Fiom-Cgil ed ex parlamentare, ha perso entrambi i genitori pera distanza di pochi giorni uno dall’altro. Entrambi attendevano il. IlAgostino, 86 anni, è morto domenica all’ospedale di Tortona, in Piemonte. La notizia del decesso della82enne è giunta stamane dall’ospedale di Rivoli. Nei giorni scorsi,aveva raccontato sulle pagine di Repubblica la vicenda dei suoi genitori, appartenenti a categoria a rischio e in attesa di essere immunizzati. Entrambi erano over 80, ilera malato di Alzheimer e la mamma era affetta dal Parkinson. Per la coppia la richiesta delera stata contrassegnata da “Alta priorità” il 16 febbraio ...

