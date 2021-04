Donne italiane offerte in spose agli immigrati: scoperto in Sicilia il business della finta Agenzia matrimoniale (Di giovedì 1 aprile 2021) ‘Wedding Planner’. Questa la denominazione dell’operazione della Guardia di Finanza di Ragusa che ha scoperto una ‘Agenzia matrimoniale’ con Donne single che avevano bisogno di denaro disposte a sposare immigrati che avevano bisogno di un matrimonio per potere restare in Italia, grazie alla complicità di un vigile urbano di Comiso. Le fiamme gialle hanno così eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre indagati. Il Gip, su richiesta del sostituto procuratore Santo Fornasier, ha disposto l’obbligo di dimora per l’organizzatrice del raggiro, una 52enne originaria di Pomezia (Roma) e per una sua ‘collaboratrice’ comisana di 40 anni, e l’interdizione dai pubblici uffici per sei mesi di un vigile urbano di Comiso, di 63 anni. I reati ipotizzati sono di favoreggiamento ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 aprile 2021) ‘Wedding Planner’. Questa la denominazione dell’operazioneGuardia di Finanza di Ragusa che hauna ‘’ consingle che avevano bisogno di denaro disposte a sposareche avevano bisogno di un matrimonio per potere restare in Italia, grazie alla complicità di un vigile urbano di Comiso. Le fiamme gialle hanno così eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre indagati. Il Gip, su richiesta del sostituto procuratore Santo Fornasier, ha disposto l’obbligo di dimora per l’organizzatrice del raggiro, una 52enne originaria di Pomezia (Roma) e per una sua ‘collaboratrice’ comisana di 40 anni, e l’interdizione dai pubblici uffici per sei mesi di un vigile urbano di Comiso, di 63 anni. I reati ipotizzati sono di favoreggiamento ...

Advertising

PaoloCaminiti1 : RT @SecolodItalia1: Donne italiane offerte in spose agli immigrati: scoperto in Sicilia il business della finta Agenzia matrimoniale https:… - BeppeMarottaMa1 : RT @SecolodItalia1: Donne italiane offerte in spose agli immigrati: scoperto in Sicilia il business della finta Agenzia matrimoniale https:… - PAOLAGOSTINI : RT @SecolodItalia1: Donne italiane offerte in spose agli immigrati: scoperto in Sicilia il business della finta Agenzia matrimoniale https:… - SecolodItalia1 : Donne italiane offerte in spose agli immigrati: scoperto in Sicilia il business della finta Agenzia matrimoniale… - EdiMommi : RT @francescatotolo: Il tweet di @PBerizzi mi ha ricordato le #marocchinate, ovvero gli stupri di massa fatti dai goumier francesi (magrebi… -