Domiziana Giovinazzo è diventata mamma: fiocco azzurro per l'attrice di Un Medico in Famiglia

Domiziana Giovinazzo è diventata mamma per la prima volta: fiocco azzurro per l'attrice di Un Medico in Famiglia. Splendida notizia per Domiziana Giovinazzo. La giovane attrice è diventata mamma per la prima volta: è nato il piccolo Lorenzo. In molti ricorderanno Domiziana nel ruolo di Elena Martini, la figlia di Lele Martini nella seguitissima serie L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

