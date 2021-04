Domeniche Bestiali – I gioielli di famiglia di bomber Bergessio e i due pinguini al Bernabeu: “Sono Isco e Hazard?” (Di giovedì 1 aprile 2021) Diversivi, ispezioni segrete, ostruzionismi: tattiche poco ortodosse ma che nel calcio vengono utilizzate, spesso, per trarre vantaggio e di conseguenza provocare uno svantaggio agli avversari. Tattiche poco ortodosse, come detto, ma che a Domeniche Bestiali piacciono: tra esibizionismo, placcaggi, spiate e chi riesce a fare di tutto in una sola volta. LAVANDINA? NO, BIDET – Gonzalo Bergessio è un attaccante di quelli veri, pericolosissimo in area: a Catania lo ricordano benissimo grazie ai suoi 35 gol messi a segno in maglia rossoblù. Uno che dovevi guardare a vista. E proprio con questo obiettivo, farsi guardare, Gonzalo ha messo in scena una tattica singolare nell’ultima partita del suo Nacional Montevideo. Mentre la squadra uruguaiana si apprestava a battere un calcio di punizione dal limite, lui in barriera assieme a un compagno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Diversivi, ispezioni segrete, ostruzionismi: tattiche poco ortodosse ma che nel calcio vengono utilizzate, spesso, per trarre vantaggio e di conseguenza provocare uno svantaggio agli avversari. Tattiche poco ortodosse, come detto, ma che apiacciono: tra esibizionismo, placcaggi, spiate e chi riesce a fare di tutto in una sola volta. LAVANDINA? NO, BIDET – Gonzaloè un attaccante di quelli veri, pericolosissimo in area: a Catania lo ricordano benissimo grazie ai suoi 35 gol messi a segno in maglia rossoblù. Uno che dovevi guardare a vista. E proprio con questo obiettivo, farsi guardare, Gonzalo ha messo in scena una tattica singolare nell’ultima partita del suo Nacional Montevideo. Mentre la squadra uruguaiana si apprestava a battere un calcio di punizione dal limite, lui in barriera assieme a un compagno ...

