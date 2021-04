Domani esce ‘AmarAmmore’, il primo album in napoletano di Neffa: “Ritorno alle mie origini” (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Da anni Neffa coltivava il desiderio di realizzare un disco in napoletano. Un modo per rendere omaggio alle sue origini, lui di sangue campano (mamma di Scafati, babbo di Napoli), cresciuto a Bologna. E dopo sei anni dall’ultimo album, il desiderio è diventato realtà: il 2 aprile esce “AmarAmmore” (Numero Uno), anticipato dal singolo Aggio Perzo ‘O Suonno con Coez e produzione di TY1. Un disco tutto cantato nella lingua principe della canzone italiana, che prende il via dalle influenze di Renato Carosone, passa per gli ascolti di Roberto Murolo e Pino Daniele e arriva fino alla musica rap e trap di oggi. Con la consapevolezza che lingue e dialetti si evolvono e che il classico può essere riletto con il moderno: un tuffo nelle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Da annicoltivava il desiderio di realizzare un disco in. Un modo per rendere omaggiosue, lui di sangue campano (mamma di Scafati, babbo di Napoli), cresciuto a Bologna. E dopo sei anni dall’ultimo, il desiderio è diventato realtà: il 2 aprile“AmarAmmore” (Numero Uno), anticipato dal singolo Aggio Perzo ‘O Suonno con Coez e produzione di TY1. Un disco tutto cantato nella lingua principe della canzone italiana, che prende il via dinfluenze di Renato Carosone, passa per gli ascolti di Roberto Murolo e Pino Daniele e arriva fino alla musica rap e trap di oggi. Con la consapevolezza che lingue e dialetti si evolvono e che il classico può essere riletto con il moderno: un tuffo nelle ...

